شرطة دبي تكشف عن عملية استهدفت شقتين لتخزين ساعات مقلدة بقيمة 1.2 مليار درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ضبطت شرطة دبي أشخاصا من الجنسية الآسيوية تبيع وتروج ساعات مقلدة وتمت مداهمة شقتان كانتا تستخدمان كمخازن للبضائع بقيمة مليار و239 مليون و42 ألف درهم وبلغ عددها 29 آلاف و187 ساعة من ماركات شهيرة تعود لرجل أسيوي.

وأكد العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنه ألقي القبض على المتورطين في القضية خلال 60 دقيقة.

وأشار الجلاف إلى أن المتورطين كانوا يخططون لنقل البضائع إلى أماكن أخرى وتم إلقاء القبض عليهم قبل توزيعها.

من جانبه أكد محمد عبد المجيد صديقي من شركة صديقي وجود ساعات مغشوشة في بعض المحال الغير موثوق فيها بأسعار غالية داعيا إلى ضرورة التأكد قبل الشراء.

وأشار صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إلى عدم وجود مصانع لتصنيع البضائع المقلدة في دبي.

وأكدت شرطة دبي بأنها ستكون دائماً بالمرصاد لمن تسوّل له نفسه المساس بأمن واقتصاد البلاد وتطمح للمزيد من التعاون من قبل أفراد المجتمع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات.