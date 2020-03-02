مشاجرة جماعية تنتهي بجريمة قتل

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير )

أفضت مشاجرة جماعية، شارك فيها قرابة 20 شخصاً من جنسيات آسيوية، بسبب خلاف على تجارة مشروبات كحولية، إلى مقتل أحدهم طعناً بسلاح أبيض، حيث تم القبض على الفاعل لاحقاً، وتحويله إلى المحاكمة.

وباشرت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة، أولى جلسات النظر في قضية القتل يوم أمس، ووجهت للمتهم، الذي مثل ويدعى "ش، ح، ش"، تهمتي القتل وحيازة مشروبات كحولية بقصد الاتجار بها، بأن قام خلال المشاجرة التي وقعت بسبب خلاف على بيع مشروبات كحولية، بطعن المجني عليه، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة، وفقاً لما ورد في تقرير الطب الشرعي، وأودت بحياته.

وأنكر المتهم بحضور المحامي المنتدب للدفاع عنه، ما أسند إليه من اتهام، وقال إنه لا يعرف القتيل، ولم يكن موجوداً في الأساس أثناء وقوع المشاجرة، مناقضاً أقواله التي أدلى بها في مركز الشرطة، متمسكاً بالإنكار، وذكر أنه لم يعترف في أي مرحلة من مراحل التقاضي، سواء كان ذلك أمام الشرطة، أو في محاضر تحقيقات النيابة.

وطلبت المحكمة بيانات المجني عليه، لمعرفة موقف أولياء الدم في حال رغبتهم بالقصاص أو قبول الدية، وكذلك الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في الواقعة، وعليه، تم التأجيل لتاريخ 22 مارس المقبل.