ضبط موظف متلبساً بقضية رشوة

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير)

استمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة لأقوال شاهد الإثبات في قضية موظف حكومي خمسيني ضبط متلبساً أثناء تقاضيه رشوة مالية، بغرض تسهيل إجراءات رسمية لإحدى الشركات مستغلاً طبيعة وظيفته.

وقال الشاهد إن عملية القبض على المتهم تمت بعد التنسيق مع المصدر السري، وعليه تم التوجه إلى موقع البلاغ برفقة الضابط المسؤول عن العملية، إذ ضُبط المتهم بمركبة المصدر متلبساً وبحوزته الأموال، وبسؤاله باللغة الإنجليزية عن المبالغ المالية التي عُثر عليها معه، قال، في البداية، إنه تلقاها على سبيل المساعدة من صديقه، وبعد ضبطه والتحقيق معه مجدداً، اعترف أن الأموال كانت رشوة مقدمة نظير تسهيل إجراءات، وأوضح الشاهد أنه كان برفقته شهود على ما جرى من تحقيقات مع المتهم وخلال عملية.

وبمواجهة المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أنكر معرفته بالشاهد أمام المحكمة، مؤكداً عدم رؤيته مسبقاً، كما أنكر التهمة المنسوبة إليه. وأمرت «جنايات الشارقة» بتأجيل الجلسة إلى 10 مارس، للاستماع لأقوال باقي شهود الإثبات.