6.9 آلاف درهم غرامة لأفريقي قاد مركبته مخموراً

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

عاقبت محكمة ونيابة مرور أم القيوين المتهم (ن – ب – ا) أفريقي الجنسية بالغرامة 6 آلاف و900 درهم وذلك بتهمة قيادته المركبة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية ما يشكل خطورة كبيرة على حياته وحياة مستخدمي الطريق، ما أدى إلى صدمه مركبة أخرى على شارع الشيخ محمد بن زايد في أم القيوين، ما نتج عنه تضرر المركبتين بحسب تقرير الشرطة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وقع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الشيخ محمد بن زايد بأم القيوين تسبب فيه أفريقي، كان مخموراً أثناء قيادة المركبة، كما استبدل لوحة الأرقام بأرقام مركبة أخرى دون موافقة من سلطة الترخيص، كما قاد المركبة بإهمال وبترخيص منتهٍ وكذلك تأمين منتهٍ، وتسبب في إتلاف المال العام لقيادته المركبة.