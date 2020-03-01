جنايات دبي تنظر قضيتي سرقة هواتف خليوية وأسلاك كهربائية

المصدر: دبي-رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم قضيتي سرقة هواتف خليوية حديثة من شركة بيع متخصصة، وأسلاك كهربائية من موقع انشائي.

واتهمت النيابة العامة في "الأولى" موظفا آسيويا في أحد فروع شركة مشهور لبيع الأجهزة الكهربائية والخليوية، بسرقة 12 هاتفا نقالا حديثا، وساعة ذكية قدرت قيمتها مجتمعة بنحو 80 ألف درهم، بالاشتراك مع متهم آخر هارب من العدالة.

وشهد مستشار قانوني للشركة في تحقيقات النيابة، أن الموظفين المختصين أجروا جردا مفاجئا للفرع الذي كان يعمل فيها المتهمان، واكتشفوا إختفاء بعض الأجهزة الخليوية التي بينت كاميرات المراقبة أنها سرقت من قبل المتهمين اللذين أخرجاها من الفرع عبر اخفائها في حقيبة ظهر وكرتونة.

سرقة أسلاك كهربائية

وفي القضية الثانية إتهمت النيابة العامة حارس موقع أسيويا بتهمة سرقة 40 سلكا كهربائيا من مستودع الشركة التي يعمل فيها بوظيفته، قدرت قيمتها بنحو 50 ألف درهم.

وشهد مدير عمليات في الشركة المتضررة في محضر التحقيق، بتلقيه إتصالا هاتفيا من عامل يوم الواقعة، أفاده بأن حارس الأمن ( المتهم) الذي يعمل في الشركة، سرق 40 "كابلا" كهربائيا ، مضيفا أنه لدى استجواب الأخير أنكر في بادئ الامر ثم اعترف بمسؤوليته عن السرقة الموصوفة بعد اغلاق كاميرات المراقبة المنشرة في الموقع الذي يحرسه.

وأشار الشاهد إلى أن العامل الذي اتصل به، اكتشف حقيقة السرقة بعد جرد لفات الاسلاك الكهربائية الجديدة في المستودع، حيث لوحظ فيها نقص، وعليه تمت مراجعة كاميرات المراقبة وتبين أن المتهم كان يطفئها في أكثر من وقت للتغطية على جريمته.