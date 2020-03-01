عربيان يحتالان على مدرسة خاصة بـ912 ألف بمستندات مزورة

المصدر: دبي-رامي عايش

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة صاحب شركة مقاولات عربي، وموظف لديه من جنسية خليجية، بتهمة الاحتيال على إدارة مدرسة خاصة في الإمارة، والاستيلاء على 917 ألف درهم عبر مشاركتهما في مناقصة لبناء صالة رياضية لها، دون تنفيذ المشروع.

ووفقاً لإفادة مندوب في المدرسة للنيابة، فإن المتهمين شاركا في مناقصة تنفيذ مشروع الصالة الرياضية للمدرسة بموجب إعلان طرح المناقصة، ورسا المشروع عليهما وحصلا من الجهة المستفيدة على المبلغ المذكور كدفعة أولى من قيمة العقد، وسلماها ضمانا بنكيا لقاء ذلك، لكنهما لم ينفذا المشروع حسب الاتفاق المبرم، مشيرا إلى أن إدارة المدرسة تفاجأت لدى مراجعة البنك لاستعادة الضمان البنكي والحصول على مستحقاتها بأن الضمان مزور.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قلدا ختم بنك على الضمان البنكي الذي زوراه باصطناع مستند على غراره وقدماه لإدارة المدرسة لاحتجاج بما جاء فيه من بيانات لارتكاب الجريمة الموصوفة وهي الاستلاء على مال منقول عبارة عن 917 ألف درهم بالاحتيال والنصب، الأمر الذي كان من شأنه خداع إدارة المدرسة وحملها على تسليمهما المبلغ .