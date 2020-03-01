2700 دراجة نارية مخالفة تم ضبطها بالشارقة

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

أوضح المقدم عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والاعلام المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال مداخلة عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة أنه خلال العامين الماضيين تم ضبط 2700 دراجة نارية مخالفة، مبيناً أن بعض قائدي الدراجات النارية والهوائية لا يلتزمون باشتراطات السلامة المرورية عند القيادة، والتي أبرزها قيادة الدراجة دون ترخيص، ولا تتوافر فيها مرايا وإشارات ضوئية تسمح لسائقها بالانتقال من مكان إلى آخر، ولا يرتدي قائدها السترة الصفراء العاكسة ولا الخوذة الواقية، ما يسبب حوادث مرورية مميتة أو تؤدي إلى إصابات بليغة.

وقال إن هناك حملات توعية بـ3 لغات العربية والانجليزية والأوردية بصورة دورية لقائدي الدراجات النارية والهوائية لتثقيفهم حتى يتجنبوا عملية الضبط، مبيناً أنه في العام 2018 تم ضبط 800 دراجة نارية وفي العام 2019 تم ضبط ما يقارب الألف و900 دراجة نارية، كما أن هناك تعاوناً مع دائرة البلدية و(بيئة) ودائرة التنمية الاقتصادية، للحد من تلك المخالفات.