48 ألف مخالفة خطرة لعبور الطريق من الأماكن غير المخصصة في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شرطة أبوظبي عن ضبط ومخالفة نحو 48 ألف شخص من المشاة للعبور الخطر للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم العام الماضي 2019 بامارة أبوظبي، معرضين بذلك أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر .

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الإستراتيجية المهمة لشرطة أبوظبي، وحث السائقين إلى الإنتباه لحركة سير وعبورالمشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم وفي المناطق الصناعية، وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية ،ومنحهم الأفضلية في العبور.

وأشادت بالجهود الجارية بالتنسيق مع الشركاء وهم دائرة البلديات والنقل لتحسين شروط السلامة المرورية، وإنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية بما يعزز من سلامة للمشاة.

وكثفت مديرية المرور والدوريات التوعية الميدانية من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمدن العمالية، وأماكن تواجد العمال بالمنشآت الصناعية بأبوظبي ضمن حملة "#درب_السلامة "، وأماكن عمال الزراعة على الطرق، لنشر الوعي المروري الوقائي بينهم، والتوضيح لهم أن عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة يعتبر مخالفة غرامتها 400 درهم .