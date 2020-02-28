انتحلا صفة التحريات ليسرقا 5 آلاف درهم

المصدر: (دبي - رامي عايش)

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات، أمس، شابين آسيويين بتهمة خطف عامل من جنسيتهم من أمام أحد محلات بيع الهواتف في منطقة فريج المرر، وسرقة متعلقاته الشخصية، بانتحال صفة رجال التحريات، وباستخدام جهاز وهمي، ادعيا له أنه جهاز كشف البصمات لتعزيز ادعائهما بأنهما من أفراد الشرطة.

وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين طلبا من المتهم مرافقتهما بحجة أنه مطلوب إلى مركز شرطة المرقبات، بتهمة الهروب من الكفيل، وبيع أرصدة هاتف، وأدخلاه عنوة في السيارة التي كانت في حوزتهما، ثم اتجها به إلى منطقة مظلمة خلف حديقة الحمرية، بعد تكبيل يديه بقيد حديدي، وسرقا منه بالإكراه 5 آلاف درهم وهاتفين متحركين.

وجهت النيابة للمتهمين إلى جانب تهمتي الخطف والسرقة، تهمة انتحال صفة رجال التحريات باستخدام بطاقات مزورة عليها شعار الشرطة، واستخدام جهاز كشف بصمات وهمي لتبصيم المجني عليه، وتأكيد ادعائهما بأنه مطلوب للأجهزة الأمنية، وهدداه بالحبس 6 شهور، وتغريم كفيله 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.