دفع 30 ألف مخالفة مرورية في أسبوع بعجمان

المصدر: (عجمان - البيان)‎

حققت مبادرة تخفيض المخالفات المرورية في القيادة العامة لشرطة عجمان بنسبة 50 % إقبالاً متميزاً من قبل الجمهور على دفع مخالفاتهم المرورية المستحقة والمرتكبة قبل تاريخ 31 يناير 2020، ليبلغ إجمالي المخالفات المدفوعة خلال الأسبوع الأول من فترة التخفيض حيز التنفيذ 30 ألفاً و285 مخالفة، ويتضمن القرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50 % وإلغاء حجز المركبات والنقاط السوداء من تاريخ 16 /‏‏‏ 02 /‏‏‏ 2020 ولمدة شهر.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والترخيص بشرطة عجمان، إن الأسبوع الأول من فترة التخفيض شهد إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، إذ بلغ عدد المخالفات المدفوعة 30 ألفاً و285 مخالفة تم دفعها خلال الأسبوع الأول من التخفيض.

وأشار إلى أن ما يزيد على 11 ألفاً و900 مخالفة تم دفعها عبر قنوات الدفع الإلكتروني مثل تطبيق MOI وتطبيق شرطة عجمان الذكي، وأجهزة سهل الموزعة في مراكز الخدمة في الإمارة، إضافة إلى مركز خدمات المرور والترخيص الذي أنجز 18 ألف خدمة دفع مخالفة مرورية خلال الأسبوع الأول من التخفيض.