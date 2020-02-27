دفاع المتهم يلتمس البراءة في شكوى وسيم يوسف

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

استمعت الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي اليوم الخميس ، إلى التماسات الدفاع في الدعوى الأخيرة من أصل 6 قضايا أحيلت إليها، ضمن مجموعة دعاوى مقدمة من وسيم يوسف، بحق مواطنين ومقيمين بالدولة، يتهمهم فيها، بسبه وقذفه عبر وسائل تقنية المعلومات.

ولم يستغرق نظر الجلسة، والتي عقدت بحضور المتهم و7 محامين للدفاع، سوى دقائق قليلة، حيث أكد المحامي إبراهيم التميمي على جميع التماسات فريق الدفاع السابقة، والبراءة لموكله من الاتهام المسند إليه.

فيما قدمت المحامية ربيعة عبدالرحمن، نسخاً من طعنين صادرين من محكمة النقض، أشارت فيهما إلى أن الأول يدعم دفوع فريق الدفاع، في شأن التماسهم المتعلق برفض الدعوى تأسيساً على رفعها من غير ذي صفة والثاني بشأن رفع الدعوى بعد فوات الميعاد.