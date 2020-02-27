حبس آسيوي هتك عرض قريبته في منزل والده ونشر صورا لها

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة، بحق بائع آسيوي تحرش بزائرة من أقاربه وهتك عرضها داخل منزل والده الذي كانت تقطن فيه برفقة 3 نسوة أخريات كنَّ يسكنَّ بالأجرة، أثناء فترة بحثها عن عمل، زيادة على إدانته بالاعتداء على خصوصيتها بنسخ صور شخصية لها من هاتفها ونشرها على برنامج التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون رضاها بقصد التشهير بها والإساءة إلى سمعتها، كما سبها بعبارات تجعلها محلا للعقاب والازدراء.

وبينت التفاصيل أن المجني عليها البالغة من العمر 35 عاما دخلت الدولة في شهر مايو الماضي للبحث عن عمل، وأقامت في منزل والد الجاني الذي عرض عليها الإقامة فيه إلى حين العثور على فرصة عمل، كونه من أقاربها، مضيفة أن المذكور كان يتحرش بها داخل المنزل، طالبا منها عدم البحث عن العمل بحجة أنه سيوفر لها مصروفها مقابل السماح له بتمكينه من نفسها، فرفضت واضطرت إلى مغادرة المكان والسكن إلى مكان آخر، غير أنه لم يعجبه ذلك، فأصبح يضايقها ويحاول الإساءة إلى سمعتها، من خلال رسائل نصية وصوتية إلى هواتف أقاربها وأصدقائها تحتوي على افتراءات بعدم انضباط سلوكها الأخلاقي، وأنها " خاربة بيوت" بزعم أن لها علاقات مع أشخاص متزوجين تسببت بهدم علاقاتهم الزوجية.

وبينت أن المدان أنشأ حسابات وهمية على "فيسبوك" ونشر عليه صورا شخصية لها وأرفقها برقم هاتفها، وعبارات خادشة للحياء.