المؤبّد لعامل قتل زميله في السكن خلال مشاجرة

المصدر: (دبي - رامي عايش)

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، عاملاً آسيوياً بالسجن المؤبد لقتله زميله في السكن، وطعنه 8 طعنات نافذة أثناء مشاجرة بينهما.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن القاتل، البالغ من العمر 23 عاماً، كان يسكن مع الضحية في مسكن تابع للشركة التي يعملان فيها، وفي يوم الواقعة نشبت بهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، وانتهت بأن طعن الجاني المجني عليه ثلاث طعنات نافذة في صدره و5 أخرى في مناطق متفرقة من الجسد، وتسبب ذلك في حدوث قطوع في الرئة اليمنى والكبد، ما أدى إلى نزيف دموي حاد وصدمة وعائية غير مرتجعة.

وشهد مشرف السكن العمالي الذي وقعت فيه الجريمة أنه استدعى الفاعل إلى مكتبه بعد أن شاهده يدخل إلى غرفة غسل الملابس وغرمه 20 درهماً تخصم من مرتبه بحسب قواعد ولوائح إدارة المسكن، وبعد نحو 5 دقائق سمع صراخاً، فخرج من مكتبه وشاهد المجني عليه ينزف دماً.