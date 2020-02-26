معاقبة وتغريم 6 آسيويين سرقوا 6.2 ملايين درهم من حساب عميلة بنك

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت محكمة الجنايات في دبي اليوم حكماً بحبس 6 آسيويين بينهم 3 هاربين مدة 3 سنوات، مع الابعاد عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم، وتغريم كل منهم مليوناً و936 ألفاً و500 درهم لتورطهم في سرقة 6 ملايين و200 ألف درهم من حساب عميلة بنكية بعد انتحال شخصيتها وتقديم وثائق مزورة للبنك ولشركة اتصالات للحصول على شريحة برقم هاتفها النقال.

وبحسب أمر إحالة المتهمين إلى المحكمة، فإنهم تمكنوا من تزوير وثائق خاصة بالمجني عليها حصلوا بموجبها على شريحة "بدل فاقد" لشريحتها حتى لا تصلها رسائل من البنك، كما انتحلوا شخصية المجني عليها وتواصلوا مع البنك عبر الشريحة المستبدلة، وقدمت متهمة في القضية إجابات على الأسئلة البنكية الخاصة بالعملية، ومن ثم الولوج لحسابها عبر التطبيق الذكي الذي استخدموه في تحويل المبلغ المشار إليه الى حساباتهم.

كما جاء في التحقيقات المتعلقة بالقضية، أن المجني عليها كانت مع عائلتها خارج الدولة وقت التخطيط للجريمة وتنفيذها، ولم تجرِ أي تحويلات بنكية ليصار إالى اغلاق الحساب بعد كشف الجريمة.