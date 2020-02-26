المؤبد لقاتل زميله في السكن بـ 8 طعنات

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم عاملاً آسيوياً بالسجن المؤبد لقتله زميله في السكن، وطعنه 8 طعنات نافذة أثناء مشاجرة بينهما.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن القاتل البالغ من العمر 23 عاماً ، كان يسكن مع الضحية في مسكن تابع للشركة التي يعملان فيها، وفي يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة وانتهت بأن طعن الجاني المجني عليه ثلاث طعنات نافذة في صدره و"خمسا" أخرى في مناطق متفرقة من الجسد، وتسبب ذلك في حدوث قطوع في الرئة اليمنى والكبد والحجاب الحاجز والمعدة والأوعية الدموية المغذية، ما أدى إلى نزيف دموي حاد وصدمة وعائية غير مرتجعة بحسب ما أكد تقرير الأدلة الجنائية.

وشهد مشرف السكن العمالي الذي وقعت فيه الجريمة، أنه استدعى الفاعل إلى مكتبه بعد أن شاهده يدخل الى غرفة غسل الملابس وغرمه 20 درهما تخصم من مرتبه بحسب قواعد ولوائح إدارة المسكن، وبعد حوالي 5 دقائق سمع صراخا، فخرج من مكتبه وشاهد المجني عليه ينزف دماً من بطنه ويطلب المساعدة، فاتجه إليه وٍسأله عما حدث فأخبره بتعرضه للطعن، ولما استفسر منه عن الفاعل لم يجبه، ولحظتها شاهد القاتل في مكان الجريمة إلا أنه لم ينتبه إلى حالته وملامح وجهه كونه كان مشغولا بمحاولة إنقاذ المجني عليه.