يفتعلون حوادث مرورية للاحتيال على شركات التأمين

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

في جنح الظلام يتسللون إلى الطرقات لارتكاب حوادث مرورية مفتعلة، ظناً منهم أن عناصر الشرطة لم ترصدهم، حيث تختلف وتتعدد أنواع جرائمهم التي يراد منها جني الأموال والتربح السريع من غير وجه حق، وذلك من خلال تفننهم، وهم يعدون – من أصحاب النفوس الضعيفة - في ارتكاب الجرائم الغريبة، ومنها افتعال حوادث مرورية مزعومة بغية الانتفاع المادي من شركات التأمين، حيث زورت عصابة مكونة من 5 أشخاص ينتمون إلى جنسيات دول عربية مختلفة، وهم ( ا- ع – ط ) و( ب – ا – ي ) و ( م – ي – س ) و ( ع – ع – م ) و ( م – ع – م ) مستندات الكترونية رسمية تتعلق بالنظام الالكتروني الخاص بشركة ساعد للأنظمة المرورية، وأمدوا موظف الشركة ببيانات حوادث مفتعلة في أم القيوين خلافاً للحقيقة، كما سلموها لشركات التأمين للاحتجاج بمضمونها، وبموجبها تحصلوا على مبالغ مادية، بعد أن خدعوا الموظفين العاملين فيها.

قضت محكمة جنح أم القيوين على المتهمين الخمسة بالسجن المؤقت 3 سنوات، وتغريمهم 750 ألف درهم، كل واحد منهم 150 ألف درهم، ومصادرة المستندات المزورة وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.