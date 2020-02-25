كيلوغرام كوكايين في معدة مسافر خمسيني

المصدر: دبي- رامي عايش

رفعت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، اليوم، لائحة اتهام بحق مسافر «ترانزيت» في الخمسين من عمره، أخفى نحو كيلوغرام كوكايين في معدته على شكل كبسولات، لنقلها إلى دولة أفريقية قادماً من بلده الواقع في إحدى دول أمريكا الجنوبية.

وأشارت النيابة في أمر الإحالة إلى أن مفتش جمارك في مطار دبي اشتبه بالمسافر لدى وصوله نقطة تفتيش، وتحديداً خط سير رحلته، فأوقفه وأخضعه إلى فحص كشف الأحشاء ليتبين وجود أجسام غريبة فيها، وأنه بالاستفسار منه أقر بأنه يحمل كبسولات كوكايين لإيصالها إلى وجهته التالية وهي دولة أفريقية.