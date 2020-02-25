مدني أم القيوين يكرم 3 أشخاص أنقذوا أسرة من حريق شقتهم

المصدر: أم القيوين - البيان

كرم العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين ثلاثة أشخاص ساهموا في إنقاذ أسرة مكونة من خمسة أشخاص أثناء احتراق شقتهم بمنطقة الرملة في أم القيوين.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني لفرق الإنقاذ والإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين: تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في إحدى الشقق بمنطقة الرملة بأم القيوين، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة تم على إثرها نقلهم إلى المستشفى لإجراء اللازم. ‏

وأكد بن حمضة أن ما قام به الشبان من عمل بطولي ما هو إلا دافع إنساني ونموذج يُحتذى به لشجاعتهم وحسن تصرفهم. كما يُعد وعياً من الجمهور في تفعيل دور الشراكة المجتمعية في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.