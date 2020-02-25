مصرع آسيوي في مشاجرة مع 7 من جنسيته

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

أقدم سبعة أشخاص من جنسية آسيوية على قتل "ك، س" طعنا بآلة حادة وضربا بعصي خشبية وأدوات بلاستيكية، كما اعتدوا على شخصين آخرين وأحدثا بهما إصابات أدت إلى حدوث عاهة مستديمة لديهما، وذلك على خلفية مشاجرة لم يتم الإفصاح عن سببها.

وقد باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بالشارقة، النظر في القضية، حيث وجهت للمتهمين الذي مثلوا أمامها عدا واحد "اقتراف جناية الاعتداء على سلامة جسم الغير، والمفضي إلى الموت" بأن قاموا بطعنه وضربه في أماكن متفرقة من جسمه نتيجة لخلاف نشب بينهم، مستخدمين سلاحا أبيض ومجموعة من العصي الخشبية، وأدوات بلاستيكية، فأحدثوا به الإصابات المذكورة في تقرير الطب الشرعي والتي أفضت إلى وفاته، كما اعتدوا في ذات المشاجرة على شخصين آخرين ما تسبب لهما بعاهة مستديمة.

المتهمون أنكروا ما أسند إليهم وقالوا إنهم لم يقوموا بقتل المجني عليه، فيما طالبت النيابة العامة بإدانتهم.

شهد الجلسة المحامي محمد علي الدهياشي المنتدب للدفاع عن المتهمين، كما حضرت زوجة القتيل والتي ذكرت أن لديها طفل يبلغ من العمر ست سنوات، فيما يقطن والدي المجني عليه في الهند، وعليه أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة التاسع من مارس المقبل، لمناقشة شهود الإثبات في الواقعة وعمل حصر إرث للمجني عليه واستطلاع رأي أولياء الدم إذا ما كانوا يطلبون القصاص من المتهمين أو الحصول على الدية الشرعية، مع استمرار حبس المتهمين.