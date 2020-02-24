يخاطران بحياتهما للتسلل إلى الدولة وتنفيذ جرائم سرقة

المصدر: دبي-رامي عايش

تمكن ستيني وشاب من جنسية آسيوية من الدخول إلى الدولة عبر منفذ بري حدودي لدولة خليجية، دون حيازة أية أوراق ثبوتية، ليس للعمل، او الإقامة، او الالتحاق بالأهل، ولكن من اجل السرقة والتكسب غير المشروع.



هذا ما كشفته النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم، حيث قالت إن المتهم الأول البالغ من العمر 66 عاماً، والثاني البالغ من العمر 27 عاماً، اتفقا في أثناء تواجدهما في البلد الخليجي المشار إليه في الدعوى، تسللا إلى الدولة بمساعدة شاب عربي خبأهما داخل صندوق سيارته الخلفي ومكنهما من "العبور" بصورة غير مشروعة، مقابل مبلغ من المال.



النيابة كشفت تلك التفاصيل بعد التحقيق مع المتهمين بموجب جريمة سرقة ارتكباها في نهاية نوفمبر الماضي، موضحة انهما سرقا نحو 40 ألف درهم من محل متحصص في تجارة الحاسوب في منطقة الرفاعة باستخدام أدوات حديدية.

وذكرت النيابة أن المتهمين توجها فور وصولهما إلى دبي إلى أحد الأسواق لشراء أدوات الجريمة، ومن ثم انطلقا بعد منتصف ليل يوم الواقعة باستخدام سيارة أجرة للبحث عن المحلات التجارية المغلقة، حتى وقع اختيارهما على المحل قيد الدعوى الواقع في منطقة الرفاعة، فنزلا، وتولى الشاب مسؤولية مراقبة المكان ونزع كاميرات المراقبة من مكانها، بينما عمل الستيني على كسر قفل باب المحل، قبل أن يتمكن من الدخول إليه وكسر الخزنة الحديدية التي كانت موجودة داخله والاستيلاء على المبالغ والمستندات التي كانت فيها.