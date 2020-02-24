سُرقت مركبته فتم إعفائه من مخالفات بقيمة 60 ألف درهم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

عندما غادر إياد زلاطيمو الدولة عام 2010 تاركا سيارته لم يكن يتوقع أن تتراكم عليه مخالفات بقيمة 60 ألف درهم حيث عاد مجددا للإقامة في الإمارات إلا أنه لم يجد سيارته التي سرقت وفوجئ بتراكم مخالفات مرورية لإمارة دبي.

وقام بتحرير محضر سرقة في مركز الشرطة وتوجه به إلى مرور دبي التي قامت بالتحقق من الأمر واتضح فعلياً أن السيارة مصيرها مجهول فقامت بإبلاغه بإسقاط تلك المخالفات عنه.

وأفاد أياد الذي كان يقيم في الدولة من 2003 وغادر عام 2010 ليعود مرة أخرى في عام 2019 انه فوجئ باتصال من شرطة دبي أنه تم إعفائه من المخالفات المرورية ضمن مبادرة تسوية المخالفات معبرا عن شكره العميق لشرطة دبي.