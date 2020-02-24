يسرق رب عمله فيصفح عنه

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير)

ينتظر شاب آسيوي الجنسية حكماً بالحبس، وهو يعمل بائعاً في متجر للمعدات الكهربائية ومستلزمات البناء، إذ تم إيداعه رهن التوقيف، بعد ثبوت تورطه في سرقة المحل الذي يعمل به وإخفاء المسروقات بغرض بيعها، ولم يشك رب العمل لحظةً بعد أن تعرض محله للسرقة أن يكون أحد العاملين لديه هو من قام بها، حتى أبلغته الشرطة بنتيجة التحقيقات الأولية، وبتورط مستخدم لديه مستغلاً طبيعة عمله وقدرته على دخول المحل في أي وقت، لافتاً إلى أنه صدم واسترجع عبر شرطة الشارقة 90 في المئة من «المعدات الكهربائية» التي سرقها الموظف.

و قال الشاكي إن محله تعرض لعملية سرقة ولم يكن يدري من الفاعل، لافتاً إلى أن المتهم الماثل كان يعمل في المحل حتى تاريخ القبض عليه، لكنه رغم ما فعله يصفح عنه، وعليه تم حجز القضية للحكم بتاريخ 24 الجاري.