4 و 9 مارس موعد النطق بالحكم بقضايا وسيم يوسف

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي يوم 9 من شهر مارس المقبل، موعداً، للنطق بالحكم في 5 قضايا من أصل 6 دعاوى، أحيلت إليها من وسيم يوسف مع الأمر بإعادة المرافعة بالقضية السادسة، وذلك يوم الخميس المقبل.

كما حجزت الدائرة الثالثة 4 قضايا من أصل 5 دعاى، للحكم إلى جلسة 4 مارس المقبل، على أن يتم النظر في القضية الأخيرة يوم 8 من الشهر ذاته، نظراً لتواجد المتهم فيها خارج الدولة، وذلك لارتباطه بمهمة عمل.

وكان كل من المحامي إبراهيم التميمي، وربيعة عبدالرحمن، وعلي المنصوري، ويوسف آل علي، وعادل الجنيبي، الحاضرين من المتهمين في تلك القضايا، قد دفعوا خلال نظر الدعوى من قبل الدائرتين، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء القصد الجنائي، وبكيده الاتهام، وبأن بعض الغريدات جاءت متجزئه من أجل تلفيق التهم، وبوجود تزوير في أحد التغريدات بهدف نسبها إلى أحد المتهمين.

وأشاروا إلى بطلان محضر التحقيقات، وما تلاها من إجراءات قانونية، نظراً لعدم وجود تفريغ للأجهزة الالكترونية، مؤكدين بأن تغريدات موكليهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاءت للرد على ما قاله وسيم يوسف وتشكيكه في صحيح البخاري، وأن تعليقاتهم كانت نابعة من غيرتهم على دينهم ووطنهم خاصة.

وأوضح المحامون في مرافعاتهم بأن الدعاوى التي رفعها وسيم يوسف كانت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي والتي تبلغ 3 أشهر، وأن رفع الدعاوى جاء من غير ذي صفة، حيث أن الوكالة الممنوحة لمحامية وسيم يوسف لا تعطيها حق فتح البلاغات، كما دفعوا بحق النقد المباح للمتهمين.