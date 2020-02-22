بالفيديو.. إنقاذ متسلق جبال إماراتي في رأس الخيمة

المصدر: البيان الالكتروني

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة اليوم "السبت"، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمتسلق جبال مواطن إثر تسلقه جبال شعم في رأس الخيمة.

و تلقت غرفة عمليات المركز الوطني للبحث والانقاذ بلاغاً الساعة الحادية عشر و16 دقيقة صباحاً يفيد بوجود متسلق جبال إماراتي في العقد الرابع من العمر، حيث لم يتمكن من النزول بسبب تعرضه لإصابة في القدم وتم نقله إلى مستشفى صقر في رأس الخيمة بواسطة الطائرة التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وجرى التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ حيث تم تحديد موقع الحادث وإعطاء أمر الإقلاع لطائرة البحث والانقاذ لتنفيذ عملية الإنقاذ والإخلاء الطبي.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن الفريق من إخلاء الشخص الى مستشفى صقر لتلقي العلاج.

