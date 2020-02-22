شرطة دبي تضبط أوروبية قتلت صديقها

المصدر: (دبي ـ شيرين فاروق)

أكد العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن فرق ضبط المطلوبين تمكنت من إلقاء القبض على فتاة من الجنسية الأوروبية صدر بحقها مذكرة طلب دولي لبلدها بسبب اتهامها بقتل صديقها بمساعدة أخيها الذي فرّ إلى دولة أخرى، بينما قدمت هي إلى دبي بتأشيرة زيارة قبل صدور مذكرة الطلب بحقها.

وتفصيلاً أفاد العقيد القمزي لـ«البيان» أن فرق المطلوبين تمكنت من إلقاء القبض على فتاة من الجنسية الأوروبية أثناء تواجدها في الشارع بالقرب من مقر السكن الذي كانت تعيش فيه، وذلك بعدما تم التعميم عليها بطلب من الإنتربول بضرورة تسليمها إلى بلدها بسبب اتهامها في جريمة قتل صديقها بمساعدة أخيها الذي هرب معها إلى دولة أخرى.

وأشار القمزي إلى أنه ألقي القبض مؤخراً على رجل أعمال بلغاري شهير صدرت بحقه مذكرة توقيف في أوروبا، أثناء تواجده في الإمارات .

وأفاد العقيد القمزي إلى أنه جارٍ حالياً استكمال إجراءات تسليمه وفقاً لما هو متبع بعد تسلم ملف الاتهامات الموجهة إليه، حيث تعود تفاصيل قضيته بتوجيه 7 اتهامات بحقه.