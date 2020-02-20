حبس مدير عربي استولى على 1.7 مليون من تعاقد بناء مسجد

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم مديراً عربياً بالحبس 3 شهور، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لثبوت تورطه في تزوير خطاب ضمان منسوب إلى أحد البنوك المحلية في الدولة، بقيمة 11 مليوناً و860 ألف درهم، والاستيلاء بموجبه على مليون و710 آلاف درهم من إحدى الشركات العقارية، بعد الاتفاق مع "الأخيرة" على تنفيذ مشروع بناء مسجد في منطقة حتا بدبي.

وبحسب أقوال مدير حسابات في الشركة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة فإن أصحاب الشركة طلبوا من المدير " المدان" التعاقد مع شركة استشارات هندسية لبناء مسجد في منطقة حتا، وتم طرح المشروع في مناقصة، رست على الشركة التي يديرها المذكور الذي وقّع العقد على أساس قيمة تبلغ 11 مليوناً و860 ألف درهم.

وأضاف" وقبل البدء في البناء سددت الشركة الراغبة في البناء مليونا و186 ألف درهم، نسبة 10% من قيمة التعاقد، وفي المقابل قدمت شركة "المدير" ضماناً بنكياً بقيمة التعاقد منسوباً إلى بنك إسلامي في الدولة، وحصلت على مقدم التعاقد، وبعدها باشرت تنفيذ بعض الأعمال، ثم حصلت على مبلغ آخر إضافي بلغ 524 ألف درهم.

وأضاف الشاهد أن الشركة التي يديرها الجاني توقفت وبشكلٍ مفاجئ عن استكمال أعمال البناء، وبمراجعتها تبين أن السبب غياب "المدير" ليتبين ان شركته تمر بضائقة مالية، عندها قررت الشركة المتضررة تقديم الضمان البنكي إلى المصرف الذي فاجأها بأن بأن الضمان مزور وغير صادر منه.