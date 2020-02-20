حكمة قاضٍ تُنهي خلافاً لأسرتي عروسين بالصلح

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

نجحت حكمة القاضي فتحي القلاع رئيس دائرة الجنح الأولى برأس الخيمة، أمس، في إنهاء نزاع استمر 3 أشهر بين أسرتي عروسين، والمتهم فيها 15 متهماً ومتهمة، من الجنسية الخليجية، إثر خلاف نشب بينهم داخل قاعة الأفراح، خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي تبادل فيها الطرفان السب والاعتداء، وإسدال الستار بالصلح في جميع القضايا التي رفعوها ضد بعضهم.

ونجح القاضي فتحي القلاع، في وأد الخلافات بين الأسرتين، للمحافظة على النسيج الأسري، وما بينهم من روابط وصلة قرابة ومصاهرة، بعدما أقنع جميع الأطراف الذين حضروا إلى قاعة المحكمة، بضرورة طي الخلاف بينهم، وإعلاء مصلحة الأسرتين والعروسين.