6 أشهر حبساً لخليجي يسرق بـ«الانتحال»

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

قضت محكمة جنايات عجمان على متهم خليجي يبلغ من العمر 30 عاماً بالحبس 6 أشهر وذلك بتهم انتحال صفة رجال الأمن وسرقة مصوغات ذهبية وهاتف متحرك من سيدة في منزلها، والدخول ليلاً إلى مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب جريمة السرقة.

وتشير الواقعة إلى ورود بلاغ إلى أحد مراكز الشرطة الشاملة في عجمان، يفيد تعرض سيدتين للسرقة وذلك بقيام شخصين يرتديان ملابس مدنية بإيقافهما بالطريق وقالا إنهما رجال شرطة وطلبا منهما بطاقة الهوية والدخول لمسكنهما وقاما بتفتيش الشقة، وبعدها اكتشفتا اختفاء مصوغات ذهبية وهاتفاً متحركاً.

وذكرت الشاكية بأنها كانت عائدة من بيت أختها ومعها ابنتها وابنة أختها بمركبة أجرة، عند الساعة الرابعة والنصف فجراً، وبعد وصولهن بالقرب من مسكنهن أوقفتهن مركبة ونزل منها شخص وأخبرهم بأنه من الشرطة وطلب تفتيش المنزل، وبعدما خرج المتهمان اكتشفت اختفاء هاتفها المتحرك ومصوغات ذهبية.