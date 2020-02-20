منح متهمة بالاستيلاء على مال الغير فرصة لاسترداده

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أحيا قاضي محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، أحلام فتاة آسيوية في العمل والبقاء بالدولة، بعد أن أمر بتكفيلها، ومنحها الفرصة في مباشرة مهامها الوظيفية، بما يمكنها من الحصول على راتب، يساعدها في سداد المبالغ المالية المترتبة في حقها على ذمة قضية مالية.

وباشرت المحكمة، النظر في قضية اتهام آسيوية، بالاستيلاء على مبلغ 15 ألف درهم، سلمت إليها من قبل الشاكي، وذلك مقابل تكفل والتزام المتهمة، بكافة الإجراءات المتعلقة، بجلب خادمة من نفس جنسيتها، للعمل لدى الشاكي بداخل الدولة.

وقالت المتهمة: «بحوزتي ما تبقي من الـ 15 ألف درهم، وأرجو من هيئة المحكمة، التكرم بتكفيلي، ومنحي مهلة زمنية، تمكنني من استلام الوظيفة، اخترت لشغلها، على أن أقوم فور تسلمي لراتبي الشهري في سداد المبلغ المسلم إلي كاملاً».

وبعد مداولات، وافق قاضي المحكمة على تكفيل المتهمة، بجواز سفرها، ومنحها مهلة للسداد.