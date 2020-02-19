آسيوي يستولى على باقة هاتفية دون علم صاحبتها

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس الأربعاء، قضية اتهام شاب آسيوي، بالاحتيال على امرأه بعد أن عرض عليها وأقنعها بالاشتراك في باقة خدمات هاتفية، ثم استولى عليها لنفسه، للحكم إلى جلسة 26 الجاري.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشاب يعمل في إحدى الشركات التي تتعامل مع إحدى شركات الاتصالات المعروفة، وتواصل مع المجني عليها وعرض عليها باقة خدمات هاتفية تتضمن إنترنت ودقائق وغيرها وأوهمها بأنه سيعمل على إنهاء الإجراءات لها، ثم أبلغها بأن المعاملة توقفت، ليستأثر لنفسه بالباقة، وعكف على استخدامها، دون أن يسدد أي مبالغ مقابلها لمدة 3 أشهر، إلى أن قررت الشركة فصل الخدمة، نتيجة تراكم المبالغ المالية.

وحينما توصل العاملون في الشركة مع المرأة، باعتبارها مالكة الحساب، وظناً منهم بأنها تستخدم الباقة، تبين لهم بأن المتهم هو من يحوز الباقة، والتي كان من المفترض عليه، أن يسلمها للمجني عليها.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم اعترف بالاتهام المنسوب إليه، مشيراً إلى أنه استفاد من الباقة لمدة شهر واحد فقط، وبسؤاله عن كيفية إلغاء الخدمة لها دون الرجوع للمجني عليها، أوضح أن الخدمة توقفت نظراً لعدم سداد قيمتها المطلوب دفعها بعد مرور أول شهر.