الحبس عاما لآسيوي قاد مركبة في حالة سكر بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

عاقبت محكمة ونيابة مرور أم القيوين المتهم (س- ح- ق) آسيوي الجنسية والحبس عاما والغرامة 6آلاف وستمائة درهم وذلك بتهمة قيادته المركبة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية ما يشكل خطورة كبيرة على حياته وحياة مستخدمي الطريق وصدمه لـ (س – ب )، ما أدى إلى إصابتها ومن ثم هروبه من مكان الحادث.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وقع حادث تصادم بين مركبة ودراجة هوائية على شارع الاتحاد باتجاه أم القيوين يقودها المتهم ( س –ح – ق ) والذي فر من مكان الحادث، ومن خلال التحريات التي أجريت ورصد كاميرا مراقبة الطرق بمكان الحادث تم الاستدلال على المتهم والذي أقر بأنه وأثناء قيادته للمركبة وانشغاله بالهاتف شعر بأنه صدم جسما ما، ولكنه أكمل طريقه، فنتج عن الحادث تضرر المركبة والدراجة التي كانت تقودها المصابة، وبسؤال المتهم أقر بأنه من خلال تحقيقات النيابة العامة بشربه للخمر وتسببه في الحادث، فتم إدانته بتهمة قيادة المركبة تحت تأثير الكحول وخطأه بالحادث لما هو ثابت في تقرير ضبط المتهم وتقرير الحادث واعتراف المتهم الصريح في محضري الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأفادة الشاهد أمام المحكمة.

وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالحبس عاما وتغريمه 6 آلاف وستمائة درهم، منها 5 آلاف درهم عن التهمة الثانية المسندة إليه والف و100 درهم عن التهمة الرابعة، وإلزامه بالرسم القضائي المقرر قانونا .