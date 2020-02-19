شرطة أبوظبي تلقي القبض على أم تعذب طفلتها

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطةأبوظبي القبض على أم تعذب طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

وأوضحت شرطة أبوظبي أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع اشكاله .

وأكدت عدم التهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل مايلزم وفق اجراءات القانون.

وذكرت أن دولة الامارات العربية المتحدة سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل " قانون وديمة " رقم 3 لسنة 2016 والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه .