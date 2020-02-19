شرطة أبوظبي تلقي القبض على أم تعذب طفلتها

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

ألقت شرطةأبوظبي القبض على أم تعذب طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

وأوضحت شرطة أبوظبي أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع اشكاله .

وأكدت عدم التهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل مايلزم وفق اجراءات القانون.

وذكرت أن دولة الامارات العربية المتحدة سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل " قانون وديمة " رقم 3 لسنة 2016 والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه .

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى