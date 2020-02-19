الحبس لخليجيين انتحلا صفة رجال الأمن وسرقا مصوغات ذهبية

المصدر: عجمان - اسامة احمد

عاقبت محكمة جنايات عجمان شابين خليجين بالحبس 6 أشهر للأول و 3 أشهر للثاني بتهمة انتحال صفة رجال الأمن وسرقة مصوغات ذهبية وهاتف متحرك من سيدة في منزلها.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى أحد مركز الشرطة الشاملة في عجمان، يفيد بتعرض سيدة للسرقة في منزلها من قبل شخصين ادعيا أنهما رجال أمن.

وأوضحت الشاكية أنها كانت راجعة من بيت أختها بمركبة أجرة، عند الساعة الرابعة والنصف ليلا، وعند اقترابها من مسكنها أوقفتها مركبة ونزل منها شخص وأخبرها بانه من الشرطة وطلب منها ابراز بطاقة الهوية، فأخبرته أن البطاقة في البيت وأنها سوف تذهب وتحضرها، فأخبرها بأنه سيعرض الأمر على الضابط، الذي بدوره رفض السماح لها بالذهاب للبيت وذهبا معها وقاما بتفتيش الغرفة والصالة لمدة ربع ساعة، ثم غادرا.

وبعد خروجهما اكتشفت السيدة اختفاء هاتفها المتحرك ومصوغات ذهبية.

وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول بالواقعة وأنكر تهمة السرقة، أما المتهم الثاني فقال بانه كان برفقة المتهم الأول وحكم عليه في وقت سابق بالحبس 3 أشهر.