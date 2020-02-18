سرقا 70 ألف درهم وادعا أنهما تحريات

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت محكمة الجنايات في دبي اليوم شابين آسيويين، بالحبس 3 سنوات، والابعاد عند الدولة، وغرامة مالية قدرها 70 ألف درهم لإدانتهما باعتراض طريق اثنين من جنسيتهما، وسرقة 70 ألف درهم منهما بانتحال صفة رجال التحريات.

وأظهرت التحقيقات في القضية التي أحالتها النيابة العامة إلى الجنايات في الخامس من الشهر الماضي، ان "المتهميْن" حضرا الي المجني عليهما، قبيل صعودهما السيارة وفي حوزتهما حقيبة أموال تحتوي على 70 ألف درهم عائدة للشركة التي يعملان فيها، وأن أحدهما أبرز لهما صورة بطاقة وأخفاها بسرعة، مدعياً لهما إنه والمتهم الثاني من أفراد التحريات، ومطالبا إياهما بإبراز بطاقتي هويتهما، وتسليمه مفتاح السيارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استوليا على السيارة، وأجبرا المجني عليهما على الصعود معهما، بحجة اصطحابهما الى الشرطة للتدقيق عليهما وبحجة الاشتباه بهما، غير أنهما توقفا على جانب الطريق في وقت لاحق، وطلبا منهما محفظتي نقودهما، والحقيبة التي كانت في حوزتهما بذريعة تفقد محتوياتها، ومن ثم أعادا الحقيبة لهما، قبل أن يتوقفا بالمركبة أمام مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي وترجل "السائق" منها باتجاه البوابة الرئيسية ثم العودة إلى السيارة، حتى يوهم المجني عليهما بصحة إدعائهما بأنهما من التحريات، ومن ثم طلب منهما الترجل من السيارة بحجة أن هناك افراداً من الشرطة ينتظرونهما.

كما جاء في التحقيقات أن المتهمين استغلا ترجل المجني عيلهما من السيارة، ليسرقا السيارة، غير أن المجني عليهما استنجدا وقتها برقيبيْ سير كانا في المكان، حيث لحقا بالسيارة التي تمكن اللصان من إيقافها على جانب الطريق والفرار منها، بعد أن أخذا معهما مفتاحها وبطاقتي هوية المجني عليهما .

ولدى تفقد المجني عليهما الحقيبة التي سبق وأن سلمها لهما المتهمان، اكتشفا أنها خالية من النقود .