3 سنوات حبساً لزائر جلب 4 ملايين روبية هندية مزيفة

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بمعاقبة زائر آسيوي في العقد السادس من العمر، بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم لإدانته بجلب نحو 4 ملايين روبية هندية مزيفة إلى الدولة عبر مطار دبي بإخفائها داخل بطانة حقيبة سفره.

وشهد مفتش في تحقيقات النيابة العامة بأنه اشتبه بحقيبة "الناقل" في صالة التفتيش في المطار، حيث لاحظ كثافة كبيرة في قاعها ولدى عرضها على جهاز الكشف بالأشعة، وتفكيكها من الداخل تبين احتوائها على الأموال المزيفة المذكورة التي تم فحصها بواسطة جهاز العملات النقدية.

وأقر المدان لدى استجوابه في الإدارة العامة لأمن المطارات بأن العملات المضبوطة بحوزته تعود لأحد لأشخاص من جنسيته.