10 سنوات سجنا لزائر جلب الهيروين بأكياس الشاي

المصدر: دبي- رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي اليوم حكما بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بحق شاب آسيوي في العشرينيات من العمر لإدانته بجلب 1.2 كيلوجرام هيروين عبر إخفائها داخل أكياس شاي أخضر بطريقة احترافية في حقيبة سفره.

وجاء في ملف القضية التي نظرتها المحكمة مطلع الشهر الحالي، أن مفتشا في جمارك دبي اشتبه بوجود كثافة في حقيبة "الزائر" لدى وصوله مطار دبي قبل استيقافه وتفتيشها يدويا للتأكد من طبيعة تلك الكثافة التي تبين أنها عبارة عن ثلاثة أكياس شاي أخضر عثر بداخلها على أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة الهيروين؛ ليصار إلى تحويله إلى الجهات المختصة لمقاضاته علما أنه لم يقدم المتهم أية إفادة حول سبب إحضاره هذه السموم.