إعادة استجواب القبطان في قضية تصادم سفينتين

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

طالبت محكمة جنح الفجيرة بإعادة استجواب المتهم الأول وهو القبطان الآسيوي في قضية تصادم سفينتين في مياه خليج عمان بإمارة الفجيرة، التي نتج عنها تلوث مياه البحر بعد تسرب المواد البترولية، كما طالبت المحكمة في جلستها بالأمس باستدعاء شهود الواقعة التي حصلت بالقرب من الميناء للاستماع إلى أقوالهم.

وعليه استمع القاضي إلى أقوال المتهمين وهما قبطانَا السفينتين في قضية تصادمهما، وتم من خلال المترجم سؤالهما حول وقوع خطأ مشترك بينهما ناجم عن إهمالهما بعدم اتخاذ إجراءات السلامة، مما أدى إلى الاصطدام وحدوث تلفيات، وأنكر المتهم الأول تهمة التسبب خطأ بالاصطدام، في حين أفاد المتهم الثاني بأن الظلام كان حالكاً ولم يستطع رؤية أي إنارة أو ضوء من السفينة الأخرى، مما أدى إلى الاصطدام موضحاً أنه ليس مذنباً أيضاً.