حادث تصادم يودي بحياة آسيوي وإصابة شقيقين في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

وقع حادث تصادم قوي على شارع الرمس شعم بين مركبة خفيفة وشاحنة، أدى إلى وفاة شخص آسيوي وإصابة شقيقين مواطنين (20) و (16) عاما.

وتفصيلا أشار العميد أحمد سعيد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم قوي على شارع الرمس شعم، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة، وسيارات الاسعاف والإنقاذ، والدفاع المدني، والاسعاف الوطني، لموقع الحادث، وقد تبين وجود (3) أشخاص في المركبة الخفيفة، حيث تم نقل شخصان إلى مستشفيات الإمارة نتيجة إصابتهما بإصابات بين البليغة والمتوسطة، وهما شقيقان، فيما توفي المرافق لهما وهو من الجنسية الآسيوية.

وأضاف مدير المرور والدوريات أنه جاري استكمال إجراءات الحادث، وإحالة ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.