محاكمة شاب استخدم كلباً لتخويف أحد الأشخاص

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الأثنين، يوم 24 من الشهر الجاري، موعداً، للنطق بالحكم في قضية اتهام شاب، بدفع وتوجيه كلب لمهاجمة أحد الأشخاص.

وتفصيلاً، فقد تقدم شاب بطلب لاستئناف، حكم الإدانة الصادر بحقه من قبل محكمة أول درجة، والقاضي بحبسه، لمدة 3 أشهر مع تغريمه 10 آلاف درهم، حيث اعتصم المتهم أمس، أمام هيئة محكمة الاستئناف، بإنكار كافة التهم الموجه إليه، معترفاً بتهمة حيازة كلب من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

وعقب قاضي المحكمة بأن ملف القضية، يتضمن إفادة لشاهد إثبات كان متواجداً أثناء ارتكاب الجريمة. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أقوال الشاهد، أكدت إقدام المتهم على تهديد الشاكي وتخويفه، بأن وجه "كلبه" لمهاجمة الشاكي. الأمر الذي تسبب في إدخال الخوف والرهبة في نفس الشاكي.

وبعد مداولات التمس المتهم في ختام الجلسة من هيئة المحكمة، الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه. واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة، بتخفيف العقوبة الصادرة في حقه.