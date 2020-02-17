أبوظبي.. محاكمة عصابة "مبروك ربحت جائزة مالية"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حجزت محكمة استئناف ابوظبي، قضية اتهام 4 باكستانيين، بممارسة نشاط إجرامي للاحتيال والنصب على الأفراد من خلال إرسال رسائل الكترونية عبر خدمة "الوتساب" تفيد بفوزهم بجائزة مالية قيمة.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بتعرض أصحابها لواقعة نصب واحتيال، نتج عنها الاستيلاء على مبالغ مالية تم إرسالها عبر شركات صرافة، وذلك بعد أن أرسل لهم أحد المتهمين، رسالة الكترونية إلى هواتفهم المتحركة تدعي لهم خلافاً للحقيقة، بأنهم فازوا بجائزة مالية قيمة، ليعاود الضحايا الاتصال بصاحب الرسالة، للاستفسار منه حول كيفية الحصول على مبلغ الجائزة. حيث يوهمهم المتهم حينها بأنه من موظفي إحدى شركات التي تقدم خدمات الانترنت والهاتف المتحركة بالدولة.

وبمجرد أن يتضح للمتهمين، بأن المتصل قد وقع في شباكهم وصدق كذبتهم بفوزه بالجائزة المالية، يشرعون في إجراء مجموعة من عمليات إرسال رسائل لإيهام الضحية وتأكيد ثقتهم بالمتصل. ومن ثم دفعه إلى ارسال مبالغ مالية عبر شركات الصرافة، بزعم استكمال الإجراءات الخاصة باستلام هذه الجوائز الوهمية.

وفور تلقي البلاغ، تمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى محكمة أول درجة. والتي أدانتهم بالتهم المسندة إليهم، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة عام مع الأمر بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

وبمواجهتهم بالتهم المسندة إليهم أمام هيئة محكمة الاستئناف، أنكر المتهمون كافة التهم، ملتمسين من هيئة المحكمة استخدام الرأفة والرحمة وتخفيض العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة.