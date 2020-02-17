السجن 5 سنوات لخليجية تحرض الفتيات على تعاطي المخدرات

المصدر: عجمان -أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان على متهمة خليجية الجنسية تبلغ من العمر 31 عام بالسجن 5 سنوات والغرامة عشرين ألف درهم، وذلك بتهمة تحريض وتسهيل تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد إلحاق أذى بالآخرين. حيث قامت بإعطاء إحدى المتهمات مادة مخدرة بدون مقابل مادي.

وتشير وقائع الدعوى بأنه تم ضبط المتهمة مع أخريات بتهمتي التعاطي والحيازة بقصد التعاطي، وذكرت إحدى المتهمات خليجية الجنسية في القضية بأن المتهمة الأولى قامت بتزويدها بالمادة المخدرة بدون مقابل مادي وآخر مرة كان قرب سكنها، وثبت في التقرير الطبي بأن المتهمة تناولت نفس المخدر الذي ذكرته والتي وفرته لها المتهمة الأولى.

وبسؤال المتهمة الأولى في تحقيقات النيابة العامة اعترفت بالتهمة المسندة إليها وأنها قامت بتزويد المتهمة الثانية بمادة المخدرة من نوع (الكريستال) لمرة واحدة وبدون مقابل مالي والتي حصلت عليها من شخص آخر مقابل مبلغ ألف درهم.