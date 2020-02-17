يقتلون الضحية ضرباً بقطع حديدية

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير)

أنهى 4 آسيويين، كانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية، حياة آخر، ضرباً بأدوات حديدية، أحدثت فيه إصابات جسيمة، تسببت بوفاته، حيث وجّهت محكمة جنايات الشارقة لهم تهمة الاعتداء على سلامة جسد شخص، أفضت إلى قتله.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن المتهمين الأربعة اعتدوا على المجني عليه، بأن ضربوه بواسطة قضبان حديدية، ومات متأثراً بجراحه. وبسؤال المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، اعترف المتهم الأول أنه شارك في الاعتداء على المجني عليه بالضرب، بواسطة قطعة حديدية، وسدد له عدة ضربات على قدمه وساقه.

مبيناً أن السكين كانت بحوزة المتهم الرابع، إلا أن الأخير أكد أن السكين كانت في المركبة وقت وقوع الجريمة، وأنه لم يستخدمها، وبسؤالهما عن شربهما للخمر وقت وقوع الجريمة، أقرا بأنهما كانا في حالة سُكر.

وأنكر المتهمان الثاني والثالث صلتهما بالجريمة، وأنهما لم يقوما بالاعتداء على المجني عليه، لكن صادف وجودهما في مسرح الجريمة وقت وقوع الحادث، ولم يشاهدا المتسبب في الجريمة.

وطالبت النيابة العامة بالإدانة، فيما أمرت محكمة جنايات الشارقة، بتأجيل الجلسة للثاني من مارس القادم، للاستماع إلى أقوال الشهود ومعرفة أولياء الدم.