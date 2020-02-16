هدد باللجوء الى الشرطة للحصول على مستحقاته وليته لم يهدد

المصدر: دبي - رامي عايش

لم يتوقع عامل آسيوي آن تهديده ربَّ العمل بإبلاغ الشرطة إذا لم يحصل على مستحقاته العمالية كاملة، سيكون سببا في تعرضه لتهديد مضاد بنشر صوره وهو مجرد من الملابس على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هتك عرضه من قبل عصابة اعتدت عليه في الشارع العام، وسرقت منه هاتفه بعد تصويره عاريا للضغط عليه بعدم تنفيذ تهديده بإبلاغ الشرطة.

وبحسب أقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة التي أحالت إثنين من المتهمين في الجرائم المذكورة سالفا إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم، فإنه دخل إلى الدولة في مايو 2019 بتأشيرة زيارة للبحث عن عمل، وخلال تلك الفترة لم يتمكن من الحصول على عمل، إلا أن شخصا من موطنه ساعده بتوفير فرصة عمل له لدى ربِّ عمل شغله في أحد المواقع الإنشائية براتب شهري قدره 1500 درهم، لكنه لم يقبضه كاملا ولا مرة، إذ كان يتقاضاه "بالفتات"، حتى غضب في إحدى المرات وهدده بإبلاغ الشرطة إذا لم يعطه مستحقاته كاملة.

وأضاف المجني عليه البالغ من العمر 24 عاما، إنه في يوم الواقعة الموافق للرابع والعشرين من نوفمبر الماضي وبينما كان يهمُّ بالتوجه إلى مركز شرطة الرفاعة، للإبلاغ عن "صاحب العمل"، وإذ بالمتهمين الذين كانوا يسكنون معه، يدخلونه إلى غرفة داخل مقر سكنهم، ويعتدون عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم، وباستخدام قضيب حديدي، قبل أن يجبروه على خلع ملابسه كاملة، ويصوروه عاريا ويهددوه بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي إذا ابلغ الشرطة عن صاحب العمل.

وذكر المتحدث نفسه أن المتهمين سرقوا هاتفه وجواز سفره قبل هروبهم من المكان.