يبلغ الشرطة عن ابنه لتهديده خادمة بالقتل

المصدر: (الشارقة - نورا الأمير )

أبلغ أب الشرطة عن ابنه بعدما قام الأخير بتهديد العاملة المنزلية لديهم بالقتل، وتم إلقاء القبض على الابن وإحالته إلى الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة، والتي وجهت له تهمة التهديد بالقتل والضرب من خلال مكالمة هاتفية مسجلة، وإتلاف مال الغير.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب تحقيقات النيابة بتلقي الجهات المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً من أب خليجي الجنسية اتهم فيه ابنه بتهديد الخادمة بالضرب والقتل، وتم إلقاء القبض على الإبن، وبالتحقيق معه أقر بالتهمة، مبرراً فعلته باعتداء الخادمة على طفله البالغ من العمر أربع سنوات، كما اعترف بصدمه دورية للشرطة حضرت بعد ورود البلاغ.

ووجهت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة للشاب تهمة التهديد بالقتل والاعتداء، حيث جاء في وقائع القضية، أن المتهم تواصل مع الخادمة، التي كانت برفقة والديه وطفله (حفيدهما)، حيث تحدث إليها في اتصال وهددها بأنه سوف يضربها ويقتلها، ما أثار خوفها فأبلغت والد المتهم الذي بدوره تحفظ عليها، وأبلغ الشرطة على الفور.

واعترف المتهم بتهديده الخادمة عبر الهاتف، وأنه في يوم الواقعة توجه إلى منزل والده، وأخذ منه سكيناً، وانتظر عودة الخادمة أمام البيت، ولاحظ وجود دورية شرطية تتبع مركبة والده، وعليه توجه وصدم الدورية بشكل متعمد ما ألحق أضراراً بمقدمتها، موضحاً أن أفراد الدورية ألقوا القبض عليه وتم تحريز السكين، ووضعه رهن التوقيف على ذمة القضية مدة أربعة أشهر. وحجزت المحكمة القضية للحكم 3 من مارس المقبل.