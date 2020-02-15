56 ألف خدمة ذكية أنجزتها شرطة عجمان خلال 2019

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

أنجزت القيادة العامة لشرطة عجمان 56.0645 خدمة ذكية وإلكترونية عبر بوابة شرطة عجمان ومعاملات ذكية على تطبيق شرطة عجمان خلال العام الماضي 2019.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة عجمان إلى زيادة عدد المتعاملين، عبر الأجهزة الذكية وتطوير الخدمات التي تقدمها الشرطة وفق خطة وزارة الداخلية بالتوسع في الخدمات الذكية التي تقدمها أجهزة الشرطة في الدولة. ذلك من أجل إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات متميزة.

إقبال الجمهور

أكد اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان للبيان، مضاعفة جهود الشرطة لتطوير وتوسيع الخدمات الذكية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة عجمان. مشيرا إلى إطلاق 19 خدمة ذكية خلال العام الماضي. لافتا إلى إقبال الجمهور والمؤسسات نحو الخدمات الذكية التي تقدمها الشرطة، لا سيما دفع قيمة المخالفات المرورية وبلاغات الشيك الذكي، موكدا بأن هذا الإقبال جاء نتيجة لجهود الشرطة في ترويج الخدمات منذ عامين بهدف تعريف الجمهور بالخدمات الجديدة التي تقدمها الشرطة عبر تطبيقها الذكي. ووصول الخدمات إلى موقع المتعامل.

تطوير الخدمات

وأفاد النعيمي بأن شرطة عجمان قد أنجزت خلال العام الماضي 56018 ألف معاملة ذكية والكترونية. أبرزها إصدار 4545 تصاريح مرور للشاحنات، و 2136 تصاريح أمنية. وتقديم 94 استشارية قانونية للجمهور. وتسجيل 592 طلب التحاق طلبة بشرطة المستقبل خلال العطلة الصيفية. و 1095 التواصل مع القائد العام. كما بلغ عدد بلاغات الوفاة 606 حالة وفاة، وفتح 159 ملف مروري، إضافة إلى استقبال 483 اعتراض على المخالفات المرورية.

وأكد أن الشرطة تسعى إلى تطوير الخدمات الذكية من أجل تسهيل الخدمات وتوفيرها على مدار 24 ساعة للجمهور. كما يأتي إنتاج هذه الخدمات ضمن اهتمام قيادة شرطة عجمان بتشجيع الإبداع والابتكار بين العاملين في الشرطة. لافتا إلى تسجيل 65 ملكية فكرية لابتكارات للعاملين بالشرطة، وجميعها تصب في خانة تسهيل وتطوير الخدمات للجمهور والعاملين في الشرطة.

وأكد النعيمي أن استخدام الخدمات الالكترونية والذكية أسهم في خفض عدد المراجعين إلى مراكز الشرطة وغياب الازدحام في مراكز الخدمة. وأصبح العاملون في الشرطة يقومون بأعمال أخرى تسهم في تعزيز مسيرة الأمن. كما أنها أسهمت في توفير الوقت والجهد للمراجعين. لافتا بأنه تم توفير 10 أجهزة الكترونية جديدة خاصة بدفع المخالفات المرورية، وتوزيعها في مراكز الشرطة الشامل، بهدف تسهيل الخدمات على مدار اليوم للمتعاملين وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

ولفت القائد العام لشرطة عجمان إلى تطبيق الشرطة استراتيجية واضحة المعالم يتم قياسها بشكل دوري وبمنهجية واضحة. موكدا بأن هذا الأمر مكن الشرطة من تحقيق رضا الجمهور بنسب عالية، حسب استطلاعات أجريت خلال السنوات الأخيرة. موكدا بأن هذه النتائج محفزة للعاملين في شرطة عجمان لبذل مزيد من الجهد للتميز وتطوير الخدمات.