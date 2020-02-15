الحبس والإبعاد و40 ألف غرامة لعربي أحدث عاهة مستديمة لمدير شركته

المصدر: عجمان: أسامة احمد

قضت محكمة جنايات عجمان على المتهم "ح ، ع" عربي الجنسية يبلغ من العمر 26 عاماً بالحبس 6 أشهر والغرامة 40 ألف درهم، وذلك لإحداثه عاهة مستديمة لصاحب الشركة الخاصة التي يعمل بها بحجة عدم تسليمه جواز سفره، وعدم السماح له بإجراء نقل كفالة، كما قضت المحكمة بإبعاد المتهم بعد انتهاء فترة العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إشارة هاتفية إلى قسم العمليات في الشرطة، تفيد بوجود مشاجرة بين شخصين في إحدى البنايات السكنية بمنطقة الراشدية. وانتقلت الدورية وتبين أن المجني عليه قد تعرض للاعتداء من قبل المتهم إثر خلاف حدث بينهما وتم ضبط المتهم.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بالتهمة المسندة إليه وأقر بأنه اعتدى على المجني عليه بالضرب. حيث انتظره في المواقف الخاصة للبناية التي يسكن فيها وعند وصوله اعتدى عليه، وذلك عند الساعة الحادية عشر ليلا. وأقر المتهم أنه لكمه على وجهه عدة لكمات. وأن الاعتداء كان بسبب رفض المجني عليه تسليمه جواز سفره وعدم السماح له بإجراء نقل كفالته، كونه شريك في الشركة التي يعمل بها.

وبسؤال المجني عليه أفاد بأنه كان يهم بدخول المصعد هو وزوجته، وعندها لمح المتهم مختبأ خلف عمود إسمنتي ويحمل بيده حديدة. وبعدها ضربه بالحديدة ولكمه في وجهه، كما ضربه بقوة في مكان حساس في جسمه. وحاول المجني عليه الدفاع عن نفسه بقدر المستطاع وأمسك بالمعتدي لحين قدمت الشرطة. والذي قام بالاتصال بها هو حارس البناية.