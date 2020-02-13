محكمة الاستئناف بدبي ترفض التحفظ على يخت ملياردير

المصدر: دبي - البيان

رفضت محكمة الاستئناف في دبي طلب محكمة بريطانية بالتحفظ على يخت ملياردير روسي يخوض واحدا من أكبر نزاعات الطلاق تكلفة في العالم.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد أمرت في عام 2016 قطب النفط والغاز الروسي فرهاد أحمدوف بدفع نحو 40% من ثروته لزوجته السابقة تاتيانا أحمدوف في واحدة من أكبر تسويات الطلاق تكلفة في تاريخ القضاء، لكنه رفض دفع قيمة التسوية التي بلغت 453 مليون جنيه استرليني (588 مليون دولار) وأصدرت المحكمة البريطانية أمراً بتجميد أصوله تم بموجبه التحفظ على اليخت في دبي.

ويتكون اليخت، الذي بني في الأصل للملياردير الروسي رومان إبراموفيتش قبل أن يشتريه أحمدوف عام 2014، من تسعة طوابق على الأقل وغرف تسع لطاقم من 50 فرداً ومهبطين لطائرات هليكوبتر ومسبح ضخم.