فيديو من شرطة أبوظبي للتوعية بعملية النصب الهاتفي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بثت شرطة أبوظبي فيديو لأحد الأشخاص تعرض لعملية نصب هاتفي بإغرائه بالفوز بمبلغ 200 ألف درهم، وحذرت الجمهور من مخاطر وأساليب النصب والاحتيال واستدراجهم بطرق مضللة.

ويأتي الفيديو في إطار حملة «خلك حذر» الثالثة والتي تخاطب الجمهور، باللغات «العربية والإنجليزية والأوردو والهندية»، وتستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع من عمليات النصب الهاتفي والإلكتروني، التي تروّج الفوز بالجوائز الوهمية بأساليب تقنية حديثة وتقليدية.

وتتضمن الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة وتشمل المجالس المجتمعية والتوعية من خلال خطب الجمعة وأجهزة الصراف الآلي بمشاركة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب النشر بمنصات التواصل الاجتماعي في شرطة أبوظبي ووسائل الإعلام وتوزيع كتيبات التوعية وإرسال الرسائل النصية ومحاضرات التوعية.