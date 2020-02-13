10 سنوات سجناً لداهس راكب دراجة نارية

المصدر: ( رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح)

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة القاضي سامح شاكر، بالسجن 10 سنوات على الشاب «ر. م» من الجنسية الآسيوية، في قضية دهس راكب دراجة نارية، ما أدى لوفاته في موقع الحادث، وإلزام المتهم بدفع 200 ألف درهم دية لورثة المجني عليه، كما أمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتشير أوراق القضية، إلى توجيه النيابة العامة في رأس الخيمة، عدداً من التهم، منها الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، ما أفضى لموته، وقيادة مركبة في حالة سكر،لتناوله الكحول، وقيادة مركبة منتهية الترخيص، وإتلاف واجهة أحد المنازل، والفرار من موقع الحادث.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي، عند قيام المتهم بقيادة مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية، ما أدى إلى دهس أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، خلال قيادة دراجته النارية، حيث قامت الجهات المختصة بضبط المتهم خلال اختبائه في إحدى إمارات الدولة المجاورة، بعدما فرّ هارباً من موقع الحادث، تاركاً مركبته على جانب الطريق في رأس الخيمة، ليتم تحويله للنيابة العامة.