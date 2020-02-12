السجن 3 سنوات والغرامة 150 ألف درهم لآسيوي زور طلبا رسميا

المصدر: عجمان : أسامة احمد

قضت محكمة جنايات عجمان على المتهم ( ر، ش ) آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 38 سنة بالسجن ثلاثة سنوات والغرامة 150 الف درهم والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة وذلك لتزويره محرر رسمي والنصب والاحتيال على الآخرين.

وتعود تفاصيل القضية بقيام المتهم بتزوير محرر رسمي وهو طلب خاص باستخراج الخدمة الهاتفية من إحدى شركات مجموعة الإمارات للاتصالات بأن وضع امضاء مزور على الطلب ونسب التزوير للمجني عليه واستخرج به خط هاتف، وتم استخدامه لإحدى الشركات الخاصة.

وأفاد المجني عليه الذي حمل توقيعه على الطلب بأنه كان يسير مرتجلا في المنطقة الصناعية قرب إحدى المحلات التجارية وشاهد المتهم الذي عرض عليه عرضا خاص من شركة اتصالات بمنح الزبائن أرقام خدمة هاتفية مجانية ، فوافق المجني عليه وطلب المتهم منه بطاقة الهوية ووضعها في جهاز موصول في لوح إلكتروني وطلب منه التوقيع على الشاشة وعلى ورقة أخرى لا يعرف محتواها ، ثم ادعى له وجود عطل في النظام وطلب منه الحضور في المساء ، وعندما رجع المجني عليه لم يجده ، وبعدها علم من الاتصالات بانه هنالك رقم باسمه عليه فاتورة بمبلغ 2400 درهم!!

وتبين من تقرير المختبر الجنائي أن المجني عليه لم يحرر بخط يده التوقيع المنسوب صدوره إليه بالطلب الخاص بخدمة اتصالات ولم يحرر بيده نفس الطلب المقدم للشركة، كما تبين بالطلب الخاص بالخدمة مقدم من شركة خاصة قامت باستخدامه والتي يعمل فيها المتهم.